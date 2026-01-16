¿Regreso de ´Chucky´ Lozano a la Liga MX? El panorama de su posible fichaje

Hirving "Chucky" Lozano continúa sin equipo tras ser descartado por San Diego FC para la temporada 2026, lo que ha generado especulación sobre un posible regreso a la Liga MX. Sin embargo, su incorporación se enfrenta a varias barreras económicas y deportivas que dificultan cualquier negociación.

El club estadounidense pagó 14 millones de dólares al PSV por su fichaje y Lozano percibe un salario de 6 millones de dólares, cifra que pocas instituciones mexicanas podrían cubrir. Además, no todos los proyectos consideran que su estilo de juego, basado en velocidad y desborde por las bandas, encaje en sus sistemas tácticos.

Cruz Azul descartó su llegada por motivos financieros y deportivos. La directiva consideró que el salario de Lozano, sumado al costo de su ficha, no era viable y que su perfil no encajaba en el esquema táctico de Iván Alonso, que prescinde de extremos naturales. Pachuca, club formador del atacante, también desestimó su regreso debido al elevado costo y a que sus posiciones de extremo derecho e izquierdo ya están cubiertas.

FC Juárez, Santos Laguna, Pumas, Atlas, Monterrey, León y Tigres se encuentran en una situación similar. En muchos casos, el alto salario y el costo de transferencia hacen inviable su fichaje, mientras que la competencia interna por las posiciones de extremo y el esquema táctico de cada equipo también limita su incorporación. Incluso en equipos que podrían permitirse su salario, como Santos o Atlas, Lozano tendría que competir con jugadores consolidados o adaptarse a cambios tácticos importantes.

Aunado a esto, Lozano enfrenta la necesidad de disputar minutos de cara a la Copa Mundial 2026. La falta de actividad regular podría poner en riesgo su convocatoria con la selección mexicana, un factor clave que influye en su próxima decisión profesional.

La situación de Lozano tras San Diego FC

En resumen, aunque varios clubes han mostrado interés en Hirving Lozano, su futuro en la Liga MX sigue condicionado por factores económicos, tácticos y deportivos, dejando su regreso al fútbol mexicano como una posibilidad lejana y compleja.