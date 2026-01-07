El Rey golea 6-0 a Capa Sport en Botanera Libre: Luis Barroso destaca

La escuadra de El Rey no tuvo mayores dificultades para sumar tres puntos más a su cuenta en la categoría Botanera Libre, luego de imponerse con categórico marcador de 6-0 al conjunto de Capa Sport, en un duelo que libraron el martes por la noche.

Desde los primeros minutos, los monarcas mostraron una clara superioridad en todas las líneas, imponiendo condiciones y generando constantes llegadas al arco rival. Luis Barroso fue uno de los jugadores más destacados del encuentro al firmar un doblete, misma cuota goleadora que aportó Eduardo Reyna, para encabezar la ventaja.

Al festival ofensivo se sumaron Brandon Rodríguez y Héctor García, cada uno con una anotación, sellando así una goleada sin respuesta ante un Capa Sport que poco pudo hacer para frenar el vendaval ofensivo.

En otro compromiso de la jornada, correspondiente a la categoría Segunda, el equipo de Coladeras hizo gala de su poder ofensivo para imponerse con amplio marcador de 10-4 a Los de la Recta.

El gran protagonista del encuentro fue Kevin Rodríguez, quien tuvo una noche inspirada al marcar cinco anotaciones, convirtiéndose en el principal artífice del triunfo. Tomás Hernández también tuvo una destacada actuación al colaborar con un doblete, mientras que Ale Montañez, Leo Dávila y Daniel Elizondo completaron la cuenta con un gol cada uno.

Por parte de Los de la Recta, los tantos del descuento fueron obra de Diego Sarabia, Alan Martínez y Daniel Sarabia, este último con un par de anotaciones, que solo sirvieron para hacer más decoroso el marcador final.