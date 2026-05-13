Manchester City vence 3-0 al Crystal Palace en la Premier League

La pelea por la Premier League sigue viva. Cuando parecía que el margen de error había desaparecido, el Manchester City volvió a hacer lo que mejor sabe: ganar cuando más importa.

En una noche fría y pasada por lluvia en el Etihad Stadium, el equipo de Pep Guardiola derrotó 3-0 al Crystal Palace y envió un mensaje claro al líder Arsenal: todavía no hay campeón. La victoria coloca a los "Citizens" a solo dos puntos de la cima, convirtiendo el cierre de temporada en un auténtico thriller futbolístico.

Guardiola apostó... y ganó

La decisión parecía arriesgada. Con una final de copa en el horizonte, Guardiola dejó fuera a figuras importantes y modificó gran parte de su once inicial. Sin algunas de sus estrellas ofensivas desde el arranque, el City arrancó con un ritmo extraño, casi desconectado.

Durante media hora, el equipo dominó el balón, pero sin profundidad. El Palace resistía cómodo, esperando algún error y aprovechando la tensión que comenzaba a sentirse entre los aficionados locales. Parecía uno de esos partidos donde el nerviosismo puede pesar más que la calidad.

Entonces apareció Phil Foden

Cuando el City necesitaba imaginación, apareció el jugador que cambió el guion.

Un toque brillante de Phil Foden abrió la defensa rival y permitió que Antoine Semenyo rompiera el cero con una definición precisa. El estadio respiró.

Pero el golpe definitivo llegó antes del descanso. Otra intervención de Foden terminó en los pies de Omar Marmoush, quien giró dentro del área y mandó el balón al fondo de la red para el 2-0. El partido, prácticamente, quedó sentenciado ahí.

Crystal Palace peleó... pero el City fue demasiado

El marcador pudo contar una historia más cerrada si no fuera por una gran intervención del arquero cityzen tras un disparo potente de Palace. Sin embargo, la diferencia entre ambos equipos terminó notándose en el control absoluto del balón y la cantidad de llegadas peligrosas.

Las estadísticas reflejan el dominio: más del 70% de posesión para el City, más disparos y una presión constante en territorio rival. Palace resistió durante tramos del encuentro, pero nunca logró realmente cambiar la narrativa del juego.

La Premier sigue ardiendo

Más allá de los tres puntos, la victoria tiene un peso psicológico enorme. Arsenal continúa arriba, pero el Manchester City ha dejado claro que no piensa regalar nada en el tramo final.

Ahora cada jornada vale oro. Un tropiezo puede decidir el campeonato, y Guardiola sabe que su equipo llega justo al momento donde suele sentirse más cómodo: bajo máxima presión.

Porque si algo ha enseñado este Manchester City, es que cuando todos creen que el margen se terminó... normalmente apenas está comenzando.