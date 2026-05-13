Javier Aguirre entrega prelista de convocados para el Mundial 2026

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, anunció este martes la prelista conformada por 55 jugadores que podrán ser considerados para la convocatoria final para el Mundial 2026, que arrancará con el partido del Tricolor ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

Por medio de redes sociales, el combinado nacional dio a conocer el listado de nombres de los elementos que el Vasco ha tomado en cuenta y que podrían tener un lugar en la siguiente Copa del Mundo. El conjunto Tricolor inició hace una semana su concentración mundialista con jugadores que militan en la Liga MX, por lo que aquellos que juegan en el extranjero se incorporarán conforme termine su actividad en sus clubes.

La lista de convocados

Entre los nombres destacan también jugadores que hoy se encuentran lesionados como Rodrigo Huescas, Julián Araujo y otros como César Huerta que recién se incorporó a las actividades de su club tras superar una pubalgia que lo dejó fuera de actividad más de cinco meses. Esta lista se reducirá a 26 seleccionados definitivos para la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Concentración del Tricolor

La semana pasada, el Tricolor anunció una primera lista de 12 elementos que actúan en la Liga MX que iniciaron concentración y ya tienen su puesto en el Mundial. De los jugadores que militan en el extranjero, Guillermo Ochoa, portero del AEL Limassol de Chipre, fue el primero que se integró a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF, pues lo hizo este lunes 11 de mayo, tras terminar su actividad con su club.