Argentina se corona bicampeón de la Finalissima tras la ausencia de España

BUENOS AIRES, Argentina 20-Mar-2026 .-El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dice que Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dice que Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó.

Entrevistado en Radio la Red de Argentina, Domínguez fue cuestionado sobre varios temas, entre ellos en del partido cancelado entre el campeón de la Copa América y el de la Europea.

"Una pena lo ocurrido con la Finalissima, que no se pudo jugar", dijo el conductor.

"¿Por qué te parece una pena?", respondió Domínguez.

"Hubiera estado bueno ver a España y Argentina, dos potencias del mundo, el mejor de la Conmebol y el mejor de Europa, jugando un partido", comentó el periodista.

"¿Sabes quién es el bicampeón? (Argentina) Entonces, somos bicampeones de la Finalíssima, ellos (España) no se presentaron", dijo.

La Finalissima, choque entre los campeones de Conmebol y UEFA, se ha realizado en tres ocasiones, la primera en Francia entre los galos y Uruguay, con triunfo europeo. La albiceleste ganó las últimas dos, primero a Dinamarca en 1993 y luego a Italia en 2022.

En esta ocasión, el juego sería en Lusail, Qatar, pero el conflicto en Medio Oriente provocó que se buscaran alternativas, pero ninguna del agrado de los sudamericanos, según en la UEFA.

Las alternativas incluían jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu o a ida y vuelta en casa país o después del Mundial, pero la Roja entonces ya no podía.

Al final se canceló y Argentina jugará ante Guatemala en la Fecha FIFA y España a Serbia.

"Desde el primer momento que salió la noticia de la Finalissima mi disposición era jugarla porque era una final, poder ganar un título y porque era contra Argentina. Siempre he afirmado mis ganas de jugar y la Federación española siempre se ha posicionado", contó el entrenador de España, Luis de la Fuente.