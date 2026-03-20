Bélgica se prepara para amistosos: Rudi García al mando

Bélgica no viaja a Estados Unidos para cumplir un mero trámite del calendario de preparación. Llega con una mezcla que inquieta, jerarquía consolidada y juventud. El técnico Rudi García armó una lista de 28 futbolistas para los amistosos ante Estados Unidos y México, con el duelo del 31 de marzo en Chicago como escaparate principal de un equipo que apunta al título del Mundial.

El corazón del equipo belga vuelve a latir con fuerza. Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku regresan tras superar lesiones y encabezan una ofensiva que combina potencia, creatividad y gol. A su alrededor orbitan nombres que ya son habituales en la élite europea, como Jérémy Doku, Leandro Trossard y Loïs Openda, capaces de romper partidos en pocos toques.

Bélgica tiene dolorosas ausencias. La única ausencia que pesa está bajo los tres palos. Thibaut Courtois quedó fuera por una lesión muscular, lo que abre la puerta a una rotación en la portería entre Senne Lammens, Matz Sels y Maarten Vandevoordt. Sin su guardián más fiable, Bélgica apuesta por su estructura defensiva, con laterales de recorrido como Timothy Castagne y centrales de proyección como Zeno Debast.

García incluyó a tres jugadores sin experiencia internacional, todos menores de 21 años. El caso que más llama la atención es el del mediocampista de 17 años Nathan De Cat. "El talento no espera a la edad", explicó el técnico, recordando antecedentes de precocidad que terminaron en carreras de élite. Junto a él aparecen el extremo Mika Godts y el delantero Lucas Stassin, piezas que buscan ganarse un lugar en el recambio ofensivo.