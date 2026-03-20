Club de Arqueros Monclova realiza exitosa tirada nocturna

La noche del pasado jueves se vivió una jornada especial en el Club de Arqueros Monclova, al realizarse con gran éxito la tradicional tirada nocturna de práctica, reuniendo a cerca de 40 participantes provenientes de distintos municipios de la Región Centro del estado.

Como parte de las actividades previas a su próximo aniversario, el club convocó a socios e invitados a formar parte de esta dinámica experiencia, en la que se pusieron a prueba tanto la precisión como la concentración de los arqueros en condiciones de baja visibilidad. Durante el recorrido nocturno se instalaron 20 siluetas estratégicamente distribuidas dentro de las amplias instalaciones del club, las cuales fueron atacadas utilizando tanto arco compuesto como arco tradicional.

Para hacer frente a la oscuridad, los participantes se apoyaron en equipo especializado como miras iluminadas y lámparas, lo que añadió un grado extra de dificultad y emoción a la práctica, convirtiéndola en una experiencia retadora y diferente a las tiradas convencionales.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la notable participación de niños y jóvenes, en su mayoría hijos de socios del club, quienes comienzan a dar sus primeros pasos en esta disciplina bajo la guía de sus padres.

Al término de la actividad, Iván Sakanassi, representante del Club de Arqueros Monclova, destacó la importancia de este tipo de eventos para mantener activa a la comunidad y fomentar la convivencia. Asimismo, adelantó que, tras el éxito de la tirada nocturna, el club ya se encuentra afinando los detalles de un magno evento conmemorativo que se llevará a cabo tentativamente a inicios del mes de abril, con el cual celebrarán un aniversario más de la organización.