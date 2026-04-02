Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao discuten pelea profesional en Los Ángeles

La revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao dejó de ser un anuncio brillante y empezó a agrietarse en público. Lo que parecía un regreso pactado entre dos leyendas ahora se mueve entre versiones opuestas, dinero adelantado y una amenaza clara de ruptura.
Pacquiao llegó a Los Ángeles con una postura firme. Dijo que firmó una pelea real. Repitió la idea sin rodeos y sin espacio para matices. No contempla exhibiciones. No entra en ese terreno. Su equipo respalda esa línea con documentos y fechas.
Jas Mathur, director ejecutivo de Manny Pacquiao Promotions, colocó el conflicto en terreno formal. Acusa incumplimiento y fija un límite para corregirlo. La discusión dejó de ser pública y pasó a ser contractual.
La pelea está contratada como profesional. Nunca se habló de una exhibición. "Cada quien puede decir lo que quiera, pero los contratos son claros."
El trasfondo expone dos realidades. Mayweather no compite de manera oficial desde 2017, cuando venció a Conor McGregor, y desde entonces se ha movido en exhibiciones. Pacquiao regresó al circuito competitivo y mostró vigencia frente a Mario Barrios en un pleito por el centro mediano del Consejo Mundial de Boxeo que terminó en empate. La diferencia pesa cuando se trata de asumir riesgo.
Firmó como pelea profesional y recibió anticipos bajo esos términos. Ahora quiere cambiarlo.
La revancha carga con el recuerdo de 2015, cuando ambos protagonizaron el evento más lucrativo del boxeo. Aquella noche dejó cuentas pendientes. Esta nueva negociación amenaza con dejar otra, sin siquiera subir al ring.