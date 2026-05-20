María Guerrero lidera a las Diablas en victoria sobre Vaqueritas

María Guerrero lanzó 7 capítulos y en la caja de bateo destacó con efectividad de 2-2, para liderar a las Diablas en una apretada victoria sobre Vaqueritas por pizarra de 8 carreras contra 7, al enfrentarse el fin de semana en la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Las sombrerudas tomaron la iniciativa en el score con timbres de Katherine Martínez y Sofía González en la apertura del juego, mientras que las endemoniadas descontaron en el fondo del primer rollo con anotación de Yessica Oviedo.

En el segundo episodio, las Vaqueritas sumaron 2 rayitas más a cargo de Elizabeth López y Liah Villa para ampliar la diferencia, en tanto las escarlatas respondieron en el cierre con una solitaria anotación de María Guerrero.

Para la quinta tanda, Katherine Martínez volvió a timbrar para despegar 5-2 a las Vaqueritas, sin embargo, las Diablas respondieron de forma contundente en la parte baja y le dieron la vuelta a los cartones con un explosivo rally de 4. Con Amahirany Ibarra y Lesly de los Reyes en base, Guerrero apareció con jonrón de campo para emparejar los cartones, mientras que Zuzuky Rodríguez timbró la carrera de la remontada.

Ya en la quinta entrada, Emily y Esmeralda Calderón sumaron un par de carreras que valieron para asegurar la victoria, mientras que las sombrerudas se quedaron cerca luego de registrar un par de anotaciones en la sexta alta, por medio de Katherine Martínez y Sofía González.

Al final, María Guerrero se alzó como la jugadora más valiosa del encuentro al anotarse el acierto con sólida labor de 6 entradas, además de comandar la ofensiva con marca de 2-2 y un par de anotadas; a su vez, la derrota fue para Sofía González.