María Pérez conquista oro en los 20 km de marcha en Tokio

La española María Pérez repitió la hazaña del anterior Mundial de Budapest y selló también en esta edición de Tokio el doblete de oros en la marcha, tras imponerse este sábado en los 20 kilómetros, una semana después de ganar los 35 kilómetros.

La marchadora andaluza de 29 años acabó con un tiempo de 1 hora, 25 minutos y 54 segundos, liderando un podio en el que la mexicana Alegna González fue plata (1h26:06, récord continental) y la japonesa Nanako Fujii (1h26:18, récord de su país) se quedó con el bronce ante su público.

Alegna González (26 años) consigue por fin su primera medalla en un gran evento, después de romper su maldición de los quintos puestos, una posición en la que terminó en los 20 km en el Mundial de 2023 y en los Juegos Olímpicos de 2021 y 2024.

México suma su decimosexta medalla mundial en atletismo, la novena en marcha y la primera en la caminata desde la plata de Lupita González en Londres 2017.

En el Mundial de Tokio el país ha logrado dos medallas y las dos de plata, después del subcampeonato de Uziel Muñoz en el lanzamiento de bala.