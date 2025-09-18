Miravalle aplasta a Tigres con hat-trick de Raymundo Rodríguez

En partido de remontadas, el equipo de San Buena se quedó con las 3 unidades tras vencer al DTCO por la mínima diferencia de 3-2, al disputar la décima jornada de la Liga de Fútbol Master-Oro.

El conjunto sambonense pegó primero, con un gol de vestidor. El cronómetro apenas registraba el primer minuto de juego cuando Efrén Cruz guardó el esférico en las redes para darle una ventaja tempranera a San Buena.

Tras el descanso de medio tiempo, el mando del partido cambió. Salvador Tenorio anotó al minuto 51 para emparejar los cartones, y unos instantes después, al ´55, Martín Romero firmó el 2-1 para la escuadra emplumada.

El DTCO parecía encarrilado al triunfo, sin embargo, Feliciano Cirlos apareció al minuto 64 con un gol que empató el marcador y le dio un envión anímico a la oncena de San Buena, la cual se creció en la recta final del partido y terminó consumando la remontada al ´88, cuando Fernando Boone definió con precisión para sellar el 3-2 definitivo.

Con este resultado, el equipo sambonense llegó a 18 unidades y se mantuvo en los primeros puestos de la tabla, a la vez que los Tecolotes se quedaron con 8 puntos en la penúltima posición de la tabla.

MIRAVALLE DOMA A TIGRES

Raymundo Rodríguez hizo alarde de su contundencia al firmar un hat-trick y guio a la escuadra del Miravalle al triunfo sobre Tigres por marcador de 4-1, en otro cotejo correspondiente a la categoría de 55 años y más.

La certera actuación de Rodríguez fue respaldada por Jesús Esparza con un tanto para darle tintes de goleada al resultado, a la vez que los felinos salvaron la honrilla con una solitaria anotación de César Moreno en la parte final del cotejo.