Jóvenes del Gimnasio Marsopa Castro triunfan en Torneo de Box The New Superstar

La delegación del Gimnasio 'Marsopa' Castro tuvo una notable participación en el torneo de box The New Superstar, celebrado el pasado fin de semana en Durango. Los pupilos del entrenador Pavel Castro dieron cátedra sobre el ring y 5 de ellos conquistaron el cinturón de campeón.

El certamen amateur se llevó a cabo en el Auditorio del Pueblo, en la capital duranguense, donde se reunieron más de 150 pugilistas de dicho estado, de Coahuila, Zacatecas y Sinaloa.

Los monclovenses hicieron valer la dura preparación que tuvieron previo al evento. Por un lado, Samantha Villanueva se adjudicó el fajín de campeona en la categoría 46-48 kilogramos tras vencer a la zacatecana Valeria Hernández por decisión unánime; a su vez, Oscar Emiliano Ramos se coronó en la división Sub-19 y 50 kilos, superando al zacatecano Ángel Ramos, en una contienda que fue detenida por el referee durante el segundo round.

Por su parte, Abrecht Ayala se proclamó campeón del certamen en la categoría de 55 kilos tras imponerse por decisión unánime ante Isaac Escalante, de Durango, en tanto que

Otros boxeadores que lucieron en el podio fueron Mateo Menchaca, quien se coronó en la división hasta 66 kilogramos, lo mismo que Nicol Martínez, quien se quedó con el fajín en la división de hasta 57 kilos.

Tras esta destacada actuación en el certamen The New Superstar, los jóvenes prospectos del Gimnasio 'Marsopa' Castro continuarán sus entrenamientos con miras a la función que se celebrará la próxima semana en dicho gimnasio, donde tomarán parte de las peleas amateur de respaldo.