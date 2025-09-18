Yankees y Mets se enfrentan en la serie 10 de la Liga Gilberto Felán

Los playoffs están cada vez más cerca en la Liga de Béisbol Gilberto Felán, donde este domingo se jugará la décima serie del calendario regular.

El campo de la colonia Buenos Aires será escenario del encuentro más llamativo de la cartelera dominical, en el que los Yankees de Filiberto Orozco le harán frente a los Mets de Luis Esquivel en doble jornada que iniciará en punto de las 10:30 de la mañana. Previo a la serie 10, ambas escuadras comparten el subliderato del standing con 12 juegos ganados y 6 perdidos, respectivamente.

Por su parte, el líder Padres pisará el campo 4 del Deportivo AHMSA para medirse a los Charros. Los frailes tienen el mando con récord de 14-4, mientras que los sombrerudos tienen marca de 7-11.

En otro frente, los Gallos de Estancias saltarán al diamante de Metalurgia para recibir la visita de los Nationals de Héctor Martínez, mientras que los Piratas de la familia Aguilera y Ángeles de Alfonso Quiroz sostendrán doble cartelera en el campo 3 del Deportivo AHMSA.

Y para cerrar la jornada, el equipo de Astros saltará al Parque AHMSA para enfrentar a Tigres del Oriente, en duelo de equipos que aspiran a meterse en zona de playoffs.