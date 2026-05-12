La joven Mariana Adame brilla en el flag football de Coahuila

En el mundo del flag football, la edad es solo un número cuando el talento, la disciplina y la constancia hablan por sí mismos.

Con apenas 12 años, Mariana Adame se prepara para enfrentar un nuevo reto: su cuarto llamado a la selección de Coahuila (Región Sur). Esta vez, el objetivo es el Nacional U14, una categoría superior a la suya, pero un escenario que no le es ajeno.

Mientras otros apenas descubren su pasión y se la pasan haciendo retos en TikTok, Mariana ronda ya los seis años de trayectoria deportiva, consolidándose como una pieza importante en el panorama estatal del flag football, todo gracias a su juego aéreo que algunos veteranos del deporte envidiarían.

Mantener una trayectoria ascendente durante seis años requiere de una madurez psicológica que rara vez se observa en deportistas de su edad. La clave de Mariana no solo reside en su talento para el juego, sino en su capacidad de adaptarse a diferentes sistemas tácticos, ya sea defendiendo los colores de los equipos en los que milita o integrándose con éxito a las selecciones de la región sur en Saltillo. Esta versatilidad le ha permitido ser una pieza constante en cada roster que integra.

No se trata simplemente de participar, sino de influir en el marcador y en la moral del grupo. Al cosechar campeonatos y reconocimientos en diversas plazas, ha demostrado que su nivel no es producto de una racha de suerte, sino de una disciplina que le permite trabajar bajo presión, sin importar la jerarquía de la categoría en la que compita.

El currículum de Mariana habla por sí mismo, ya que en su vitrina deportiva brillan dos campeonatos nacionales en categorías mixtas y dos subcampeonatos en la rama femenil. Sin embargo, su éxito más reciente proviene de tierras vecinas: se coronó campeona en la prestigiosa liga MFL de Nuevo León, una liga oficial federada donde no solo alzó la copa, sino que fue distinguida como la Jugadora Más Valiosa (MVP).

Pero el camino no solo se ha construido de triunfos, ya que este año, Mariana vivió la intensidad del Mundial Juvenil en Tampa Bay, Florida; aunque lo que se perdió en resultados modestos, se ganó en una experiencia que no tuvo otro escalón más que dirigirse cuesta arriba. Para una atleta de su talla, los momentos difíciles no son derrotas, sino lecciones de carácter que forjan día a día su crecimiento deportivo, gracias al apoyo de sus compañeras, coach y un núcleo familiar que la apoya en cada pase que atraviesa por los aires.

Lo que realmente caracteriza a Mariana del resto es su ética de trabajo, más allá de las prácticas con su club, mantiene un régimen estricto con entrenadores personales, puliendo cada ruta y cada recepción como si fueran un Hail Mary. Esta dedicación le ha permitido superar obstáculos físicos y lesiones, manteniendo siempre un equilibrio admirable con sus responsabilidades escolares. Es una atleta integral que entiende que el éxito se construye tanto en el campo, en el hogar y en el aula.

El calendario para una deportista que tiene en la mira el profesionalismo, no da tregua. Acompañada siempre por sus coaches, su equipo y su familia, Mariana Adame no va a dejar ningún balón por perdido, sus objetivos están puestos en el horizonte internacional: jugar en el sistema colegial de Estados Unidos y eventualmente, vestir el uniforme de México en unas Olimpiadas. Con la disciplina que ha mostrado durante más de media década, no es una cuestión de "si podrá", sino de "cuándo" lo logrará. Mariana no solo juega flag football: lo va transformando en un estilo de vida.