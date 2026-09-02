Picasso logra su primera victoria con goleada 6-1 sobre Real Pedregal

La Colonia Picasso sacudió la mala racha y salió del sótano con una goleada de 6-1 sobre Real Pedregal, en partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino, celebrada el pasado fin de semana en la cancha de Las Palmeras.

Después de dos tropiezos al hilo, la Picasso respondió con buen fútbol y contundencia para cosechar sus primeros 3 puntos. Mario Alberto Maldonado tomó el balón y se convirtió en la figura del ataque, tras despacharse con un triplete que fue determinante, mientras que Leonardo Garibay, Fernando Carrillo y Juan de Dios Vázquez se sumaron a la fiesta con un gol para completar la goleada.

Por su parte, Real Pedregal encontró un respiro con el tanto de Juan Roberto García, quien salvó la honra de su escuadra, pero la reacción no alcanzó. Picasso registró sus primeros 3 puntos y se despegó de la zona baja de la tabla, mientras que el Pedregal, en cambio, sigue sin sumar después de 3 derrotas.

En otro cotejo de la categoría "B", La Raza refrendó su buen paso tras vencer por marcador de 3-0 a la escuadra de Cañeros. Un doblete de Eusebio Ayala y un tanto de José Fernando Mata le valieron a La Raza para hilvanar su tercera victoria y alcanzar los 9 puntos, tomando el liderato, mientras que Cañeros se quedó con las manos vacías, en el fondo de la tabla.