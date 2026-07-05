Acereros de Monclova gana a Rieleros en el primer juego de la doble cartelera

Acereros de Monclova se quedó con la serie tras vencer en el primer encuentro de la doble cartelera a Rieleros de Aguascalientes, ayer en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

En el primero de la tarde, Rodolfo Amador y José Peraza batearon de 3-2, ambos con una tercia de producciones, mientras que Amilcar Carreón tuvo una gran apertura de 5 innings, para liderar la victoria de Acereros por pizarra de 9 carreras a 2 sobre la novena hidrocálida.

En el fondo del primer rollo, Amador pegó jonrón con Magneuris Sierra en los senderos para adelantar desde temprano a la Furia Azul. Los Rieleros por su parte respondieron en la segunda tanda con cuadrangular solitario de José Rondón, mientras que Gabriel Lino pegó vuelacercas en la quinta para igualar los cartones 2-2.

Pero la artillería acerera detonó en el fondo del quinto episodio para gestar el triunfo con un ataque de 7. Alan Trejo inició el rally, seguido por Sierra y Juan Mora, luego Peraza produjo 3 con doblete, y posteriormente pintó la novena y definitiva rayita, remolcado por Rusber Estrada con fly de sacrificio. Carreón se anotó su segundo éxito de la campaña, respaldado por Romero y Mora en el relevo, mientras que Nick Trogrlic-Iverson se llevó la derrota.

En el segundo duelo, Rieleros se impuso por la mínima diferencia de 3-2 y evitó la limpia, con el acierto para Jimmy Burnette y la derrota para Jorge Tavárez, quien sumó su sexto descalabro.

La Máquina Hidrocálida estrenó el score en el cuarto rollo cuando José Rondón pegó doblete para mandar a Andretty Cordero y Ángel Reyes a la tierra prometida, mientras que Gabriel Noriega produjo el 3-0 con elevado de sacrificio al prado izquierdo, anotando Rondón.

Acereros se acercó en la quinta entrada con un doblete de Magneuris Sierra, empujando a Fernando Flores para el descuento, mientras que el mismo Flores timbró en la séptima, impulsado por Peraza con línea al jardín derecho.

La directiva de Acereros anunció ayer la incorporación del outfielder Leo Heras, con el objetivo de reforzar el roster en la recta final de la Temporada. Heras, de 36 años de edad, llega procedente de Olmecas de Tabasco, organización a la que Acereros envió al también outfielder Luis González como parte del movimiento.