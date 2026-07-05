Piratas y Gigantes empatan en final de la Liga de Béisbol Furiazul

Piratas y Gigantes se trenzaron en un duelo de bateo y dejaron en suspenso la final por la categoría 7-8 años de la Liga de Béisbol Furiazul, tras repartir victorias en los primeros dos duelos de la serie titular.

Los filibusteros hicieron la hombrada en el primero. Con rallys de 5 carreras en la cuarta y quinta tanda, la novena amarilla vino de atrás y soportó un triunfo por pizarra de 16-12 frente a Gigantes.

Cristian Vázquez fue el bateador más encendido de Piratas al pegar de 4-4, incluyendo un jonrón y 4 anotadas; le siguió Dylan Acevedo quien pegó de 3-3, con un vuelacercas y 3 rayitas pintadas, mientras que Ricardo Morales se fue de 4-3. Por su parte, Abraham Perales lució en la lomita con gran labor de relevo a partir de la cuarta entrada, anotándose el acierto, a la vez que William Martínez se llevó la derrota.

Después de 3 entradas y media, los colosos tenían el control de la pizarra con ventaja de 9 carreras contra 6. Sin embargo, en el cierre de la cuarto inició la reacción filibustera con un rally de 5 carreras que comandó Jorge Salazar, pegando jonrón con la casa llena para darle la vuelta al score; después, en la quinta tanda, la victoria fue remachada con otro racimo de 5, el cual incluyó jonrón solitario de Vázquez.

Por su parte, los Gigantes hicieron la intentona en la sexta tanda y consiguieron anotaciones de Azaf Sandoval, Said Castillo y Yadiel Sánchez, las cuales alcanzaron para recortar la diferencia.

El segundo encuentro se tornó más reñido, y tras 6 entradas completas, Gigantes y Piratas igualaron a 14 carreras. Sin embargo, el criterio de desempate favoreció a los colosos con una valiosa victoria, al registrar 12 hits conectados por 10 imparables de los filibusteros, mientras que en jugadores dejados en base, Gigantes también superó a la novena amarilla con 13 contra 10.

Joshua Ramírez destacó en el ataque ganador al pegar 2 dobletes y 3 sencillos en 5 turnos, secundado por Vicente Rebolloza quien pegó de 4-2 con un jonrón. A su vez, Ricardo Morales lideró el ataque de los Piratas al pegar de 4-3 con jonrón y par de dobletes, anotándose 6 impulsadas.