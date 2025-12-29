Lando Norris, campeón, no es el mejor piloto de Fórmula 1 este año

Revelan quién fue el mejor piloto de la temporada en Fórmula 1 y no es Lando Norris

La Fórmula 1 dio a conocer al piloto más destacado de la temporada y Lando Norris no fue el elegido.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin y Lando Norris, piloto de McLaren, ganó por primera vez el Campeonato de Pilotos. A pesar de ello, Lando Norris no fue elegido como el mejor piloto de la temporada de la Fórmula 1, reconocimiento que fue dado a Max Verstappen.

Aunque no pudo sumar su quinto título consecutivo, el neerlandés tuvo una destacada temporada al llegar con posibilidades hasta la última carrera del año. Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a Max Verstappen como el mejor piloto del año, excluyendo a Lando Norris, actual campeón de la categoría, del primer puesto.

Votación de los directores de equipo

La votación se realizó a través de una encuesta confidencial en la que los diez directores de equipo de la Fórmula 1 enviaron su lista con los mejores pilotos del año y Verstappen obtuvo la mayor cantidad de votos. Verstappen fue el mejor valorado tras un tramo final sólido, mientras que Lando Norris apareció como segundo en las preferencias y Oscar Piastri cerró el podio, con su rendimiento constante a lo largo del calendario.

Participación de figuras clave

La votación contó con la participación de figuras clave como Toto Wolff, Andrea Stella y James Vowles, entre otros responsables directos del rumbo de la parrilla.