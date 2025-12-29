Boxeador Anthony Joshua involucrado en accidente en Nigeria

Anthony Joshua sufre accidente automovilístico en Nigeria; dos personas mueren.

El boxeador Anthony Joshua, ex campeón mundial de peso pesado, estuvo involucrado el lunes en un accidente automovilístico en Nigeria que dejó como saldo la muerte de dos personas, según confirmaron autoridades locales. El incidente ocurrió en una carretera que conecta el estado de Ogun con Lagos, una de las principales vías del suroeste del país.

La información fue confirmada por Gbenga Omotoso, comisionado de Información del estado de Lagos, quien detalló en una publicación en la red social X que los servicios de emergencia fueron desplegados de inmediato en el lugar del choque. De acuerdo con reportes de medios locales, el púgil fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, aunque no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones.

Detalles del accidente automovilístico en Nigeria

El Cuerpo Federal de Seguridad Vial ofreció un primer informe a través de su portavoz, Olusegun Ogungbemide, quien explicó que las indagatorias iniciales apuntan a que el vehículo en el que viajaba Joshua circulaba por encima del límite de velocidad permitido. Durante una maniobra de adelantamiento, el conductor habría perdido el control y terminado impactándose contra un camión que se encontraba estacionado a un costado de la carretera. En el percance murieron dos ocupantes, cuyas identidades no han sido reveladas.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a Anthony Joshua siendo auxiliado por personal de emergencia mientras era sacado de un automóvil severamente dañado. En los videos y fotografías, el boxeador aparece consciente, aunque visiblemente afectado y manifestando dolor.

Estado de salud de Anthony Joshua tras el accidente

Por su parte, Lanre Ogunlowo, comisionado de policía del estado de Ogun, confirmó a la agencia AP que el deportista se encuentra internado en un hospital cuya ubicación no ha sido revelada. El funcionario añadió que, por el momento, no se dispone de información adicional sobre su estado de salud ni sobre el avance de las investigaciones.

Nigeria tiene un significado especial para Joshua, ya que es el país de origen de sus padres y donde pasó parte de su infancia. A los 11 años asistió brevemente a un internado antes de establecerse definitivamente en el Reino Unido, donde desarrolló su carrera deportiva.

El accidente ocurre pocos días después de que Joshua regresara al ring el pasado 19 de diciembre en Miami, donde venció al creador de contenido convertido en boxeador Jake Paul. Ese combate formaba parte de su plan para mantenerse activo mientras busca una nueva oportunidad por el campeonato mundial de los pesos pesados, título que perdió en 2021 frente a Oleksandr Usyk.

Reacciones y antecedentes del boxeador en Nigeria

En paralelo, el boxeador británico ha sostenido conversaciones para una posible pelea ante Tyson Fury en 2026, un enfrentamiento que sigue siendo uno de los más esperados del boxeo internacional.