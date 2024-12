Me toca desacelerar antes del siguiente viaje.- Checo.

CIUDAD DE MÉXICO 18-Dec-2024 .-¿Qué sigue para Sergio Pérez?

El anuncio del fin de su relación con Red Bull por mutuo acuerdo, no significa que sea un adiós definitivo del mexicano en la Fórmula Uno.

Al ya no tener vínculo con el equipo de las bebidas energéticas, se descarta el papel de Checo como embajador de la marca, y a su vez le abre las puertas a otros equipos que requieran de un piloto experimentado en caso de que sus jóvenes apuestas no den la talla, como Alpine, Mercedes o Sauber -actualmente no hay asientos disponibles-.

Para el final de la campaña 2025 nuevamente se terminan algunos contratos y con la entrada de GM/Cadillac, con alto impacto en Estados Unidos por la fabricación y distribución de autos, hay un lugar disponible.

"En lo personal, toca desacelerar por primera vez en mi vida, pero solo por unas cuantas curvas hasta que sepamos cuál es nuestro siguiente viaje", fueron las palabras de Pérez en su video de despedida.

El tapatío cuenta con el apoyo de el cofundador de la Fórmula E Alberto Longo para entrar al campeonato o hacer una participación especial en México si así lo desea.

También podría incursionar en las carreras de resistencia de tiempo completo en la European Le Mans Series o solo en ciertas competencias como las 24 Horas de Le Mans.

Para saber el futuro del 'Ministro de Defensa' habrá que esperar un poco más.