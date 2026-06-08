Mets avanzan a la final tras barrer a los Astros en AHMSA

Con sólido pitcheo y bateo oportuno, los Mets se convirtieron en el primer finalista de la Liga de Béisbol del Club Astros tras barrer a la novena de Astros, en doble cartelera que disputaron el domingo en el Parque AHMSA.

Los metropolitanos comenzaron a abrir el camino hacia la final con una victoria de 4 carreras por 2 en el primer encuentro de la serie. Jesús Alejo y Sebastián Carmona abrieron la cuenta con un par de rayitas en el fondo de la primera entrada, mientras que en la sexta, Irving Alejo y Raúl Rodríguez contribuyeron con otras 2 que sellaron la ventaja. Los espaciales respondieron en el cuarto rollo con timbres de Enrique Flores y René Marrero para igualar los cartones, pero no tuvieron poder ofensivo para gestar la remontada. En el montículo, el relevista Cristian Valle se acreditó el acierto y Edwin Sánchez cargó con la derrota, mientras que Sebastián Carmona lideró el ataque ganador al pegar 2 dobletes en 3 turnos.

Posteriormente, los Mets fabricaron un rally de 6 carreras en el sexto rollo con el que le dieron la vuelta a los cartones para vencer 7-4 a los Astros, completando la limpia. Diego Mayorga estrenó los cartones en la apertura del quinto rollo, pero Cristian Marrero se despachó con jonrón de 2 carreras en el fondo de la quinta para poner al frente a los Astros. Para la sexta tanda, Raúl Rodríguez pegó doblete y Diego Mayorga un triple para comandar la ofensiva con la que los metropolitanos elaboraron un rally de 5 que terminó por darles la ventaja definitiva. Los espaciales respondieron en el cierre de la quinta, cuando el daño ya estaba hecho, y con timbres de Jesús Sánchez y Maurilio Romo sólo alcanzaron a recortar la distancia.

Héctor Avilés fue el pitcher ganador, contando con relevo de Ángel Montemayor, en tanto que Cristian Marrero sufrió el revés. De esta manera, los Mets aseguraron un lugar en la serie por el título y esperan al ganador del duelo definitivo entre Ángeles y Yankees.