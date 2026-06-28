Pachuca-Monclova se corona campeón de la Copa Xochipilli tras vencer a Rayados

El Cefor Pachuca-Monclova ´16 redondeó una espectacular campaña en la categoría Pollos al proclamarse campeón con un contundente triunfo de 3-0 sobre Rayados, dentro de la Copa Xochipilli.

En la final que se escenificó en la cancha del Parque 2, los Tuzos ejercieron una clara superioridad futbolística desde el silbatazo inicial y reflejaron dicha condición en el marcador, para coronarse sin complicaciones.

El Pachuca-Monclova buscó la portería contraria desde temprano y el esfuerzo tuvo recompensa con el 1-0 firmado por Reke Rangel, quien definió de gran manera para mover los cartones. Después, Carlos Flores se hizo presente con un par de anotaciones que terminaron sellando la goleada con la que los Tuzos tomaron el cetro.

Rayados mostró garra y dinamismo al ataque, pero le faltó la contundencia necesaria para batir la portería tuza y cerrar el partido. Dentro de la premiación de la categoría Pollos, Tadeo Esqueda llevó a su vitrina el trofeo de mejor portero, jugando para Rayados, mientras que Sneyder Pérez fue el campeón goleador con Estudiantes de Sabinas.