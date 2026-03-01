Mets logran contundente triunfo ante Acereros en la Liga Furiazul

Con contundentes ataques en la tercera y quinta entrada, los Mets gestaron un triunfo por abultada diferencia de 13 carreras a 6 sobre Acereros en encuentro que sostuvieron el viernes por la tarde, dentro de la serie 26 de la Liga de Béisbol Furiazul.

La novena metropolitana abrió el score en la primera tanda con solitaria anotación de Matías Palacios, mientras que en el tercer rollo amplió la distancia con un rally gordo de 6 carreras, destacando Chacón con un par de impulsadas.

Posteriormente, el mismo Chacón pintó la octava rayita más en la cuarta entrada, mientras que el resultado fue asegurado con un rally de 5 carreras en la quinta tanda, el cual elaboraron Juan Antonio Bernal, Diego Torres, Mario Torres, Matías Palacios y de nueva cuenta Chacón.

A su vez, los Acereros lograron descontar en la cuarta entrada con un rally de 4 carreras a cargo de Dilan Sánchez, Santiago Mejía, Eliam Sánchez y Alejandro De la Garza, mientras que en la quinta tanda, Dilan Sánchez aportó otra carrera y Abiel Medina lo secundó con otra rayita para cerrar la cuenta.

En la lomita del Parque Xochipilli, Joseph Ramírez se anotó el acierto tras 4 innings de labor en los que registró un hit y 4 carreras en contra, otorgando 2 pasaportes y 8 chocolates, a la vez que Bratley Chacón fue el bateador más encendido de los metropolitanos al pegar de 5-5 y contribuir con 3 anotaciones, mientras que la derrota fue para Santiago Mejía luego de 3 entradas lanzadas.