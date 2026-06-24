Real Lauritos gana en penaltis y avanza a la final en Frontera

El Real Lauritos selló su pase a la final del Torneo de Copa tras imponerse 8-7 en una sufrida y extensa tanda de penaltis ante Ángeles, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos del tiempo reglamentario sobre la cancha del Polonia.

El partido fue cerrado, intenso y de ida y vuelta; ninguno de los dos conjuntos pudo inclinar la balanza y la igualada terminó obligadamente en la definición desde los once pasos.

¿Cómo ocurrió el partido?

En el primer tiempo, Arnoldo Torres adelantó al Real Lauritos con una letal definición, pero Ángeles respondió por conducto de Kevin Bernal, quien apareció en el momento justo para equilibrar el marcador antes del silbatazo final.

Con el empate sellado en los 90´, el triunfo se definió desde el punto penal, donde ambos equipos se mantuvieron firmes en una serie larga y de máxima tensión. Con temple y puntería, "Nolo" Torres volvió a aparecer para cerrar la tanda, con un tiro potente y bien colocado que definió el partido 8-7 y puso al Real en la final de la justa copera, en la categoría "B" del Fútbol Intermunicipal de Frontera.