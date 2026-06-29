Javier Aguirre asegura que la localía será clave ante Ecuador

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Nacional, aseguró que aprendió de los errores del pasado y la diferencia del duelo de mañana ante Ecuador será la localía y lo que representa el jugador número 12.

"La localía es nuestro jugador número 12. Aprendí muchas cosas en estos partidos (2002 y 2010), me equivoqué en ambos casos y lo importante es no caer en lo mismo", explicó en conferencia de prensa celebrada en el Estadio Ciudad de México.

Aguirre señaló que en estas instancias, los partidos son muy parejos y no puede compararse el encuentro amistoso que sostuvieron el año pasado en Guadalajara.

"Lo de Guadalajara es una buena referencia y es un partido que nos permitió ajustar, pero en esta instancia, los duelos son muy igualados y mañana habrá muchos mano a mano, esperemos un equipo intenso y muy valiente", detalló.

El estratega del Tricolor reconoció que del Ecuador que enfrentaron en el 2002 al de ahora, ha habido crecimiento.

"A nivel Sudamérica estaba un escalón abajo de Argentina y Brasil, pero hoy está entre los mejores. Con muchos jugadores valiosos que juegan fuera, Ecuador ha crecido mucho en el área, (Sebastián Beccacece) es un gran técnico que plantea bien los partidos", dijo.

Aguirre comentó que le complace tener a cuatro o cinco opciones en los diferentes posiciones para armar su once inicial y destacó el trabajo de los jóvenes.

"Es sorprendente la madurez que manifiestan estos chavos, te contagian, no tienen miedo a nada, salen al campo sin temores. Todos tienen pensamientos muy positivos y hablar con ellos siempre es interesante y el común denominador es el optimismo, los dejo que sueñen y se entreguen en la cancha", destacó.

El "Vasco" recalcó que su grupo está bien mentalmente, y el equipo mejorará respecto a lo que les faltó en otros duelos.

"Con Corea nos faltó verticalidad y profundidad, espero que mañana tengamos un poco de todo, que estemos bien en bloque, bajo bien organizados, que capitalicemos", abundó.

Finalmente señaló que una de las diferencias entre éste y otros Mundiales en los que le tocó participar es la profesionalización, antes eran 8 ó 10 de cuerpo técnico y hoy trabajan 70 personas en el CAR.