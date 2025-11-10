Victoria de Potros en clásico monclovense les garantiza playoffs en la Temporada Infantil 2025

Los Potros de la colonia Tecnológico dominaron el "clásico monclovense" ante Zorros y aseguraron su presencia en playoffs de la Temporada Infantil 2025 con sus tres categorías.

¿Qué ocurrió?

En duelo que se libró el fin de semana en el emparrillado de la colonia Guadalupe, dentro de la última fecha del calendario regular, los corceles sellaron un holgado triunfo de 30-0 sobre la "ola naranja" en la categoría menor, con una lucida actuación de Rogelio Rubio quien fue el MVP al aportar 3 touchdowns y 2 conversiones para liderar la ventaja.

Por su parte, Darío Pérez firmó 3 touchdowns, seguido por André Isaí Gutiérrez y Santiago Díaz quienes se unieron a la causa con una conversión para asegurar el resultado. Con esto, Potros finalizó la campaña regular con marca de 7 juegos ganados y 2 perdidos, confirmando su presencia en playoffs de la categoría U-8, mientras que Zorros se quedó fuera de la "fiesta grande".

¿Cómo fue el desempeño en otras categorías?

Posteriormente, Potros consiguió una victoria por marcador de 22-0 para consumar una campaña perfecta en la categoría U-12. Edgar Eduardo García, José Flores y Rogelio Martínez soportaron el resultado con touchdowns, mientras que Alex Ovalle colaboró con una conversión.

Tras este triunfo, los corceles aseguraron el primer puesto del standing de la categoría mayor con récord perfecto de 9 victorias, avanzando a la postemporada con etiqueta de favoritos para alzar el título.

¿Qué pasó en la categoría U-10?

Por otro lado, en la categoría U-10, Zorros y Potros protagonizaron un reñido encuentro que terminó con el marcador empatado a 6 puntos. Derian Pérez Rivas anotó para la escuadra guinda y Jordan Guzmán respondió con un touchdown que le permitió igualar el tanteador a la "ola naranja". Los corceles lograron colocarse entre los mejores 4 equipos de la categoría intermedia, con marca de 6 triunfos, un empate y 2 derrotas, para acceder a los playoffs.