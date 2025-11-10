Álvaro Fidalgo confirma su deseo de jugar con México en el Mundial 2026

Con 28 años, Álvaro Fidalgo uniría su nombre a la lista de futbolistas no nacidos en México que terminen representando a la Selección Tricolor, ya que los distintos reportes señalan que el mediocampista habría dado explícitamente el "sí" a Javier Aguirre para enfundarse en el verde, blanco y rojo.

La historia de Álvaro Fidalgo y la Selección Mexicana se remonta a 2023, cuando el ´8´ azulcrema comenzó a mostrar un nivel superior a la media de la Liga MX, sin embargo, los rumores sobre un posible regreso al Viejo Continente y la intención de representar a España en algún momento de su carrera profesional, alejaban al ´Maguito´ de vestir la playera azteca.

¿Qué ocurrió?

Conforme fueron pasando los meses, Álvaro Fidalgo se convirtió en una pieza angular de André Jardine y los méritos deportivos llegaron con un tricampeonato de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y hasta una Supercopa MX. Por si fuera poco, vivió su mejor temporada en el Clausura 2025, anotando 7 goles con América.

El tiempo fue pasando y la fecha se acercó hasta el punto en el que se está ahorita, ya que –de acuerdo a información de Gibrán Araige- Álvaro Fidalgo ya habría hablado de manera clara con Javier ´Vasco´ Aguirre para expresarle su deseo de vestir la playera de México y contar con la posibilidad de disputar el Mundial 2026.

¿Cuál es el contexto general?

Si bien el papeleo está resuelto como ciudadano, Álvaro Fidalgo aún no podrá estar en la convocatoria de México para los partidos correspondientes a la Fecha FIFA de noviembre (Vs Uruguay y Paraguay), sin embargo, la historia sería completamente diferente en cuanto empiece 2026.

El año mundialista, la Selección Mexicana lo arrancará con partidos amistosos en el mes de enero, por lo que Javier Aguirre planea citar a Álvaro Fidalgo para dichos compromisos y que el mediocampista del América vaya acoplándose a indicaciones del Cuerpo Técnico y a sus compañeros. No obstante, el debut sería posterior.

Debido a que Fidalgo llegó en febrero de 2021 al América, por reglamento de FIFA, deberá esperar a febrero de 2026 para hacer su cambio de Federación, desechar la posibilidad de jugar con España y ponerse de manera oficial a las órdenes de la Selección Mexicana, por lo que su debut lo podría hacer en el mes de marzo, a solamente 3 meses de la Copa del Mundo.