México Sub-20 golea 4-0 a Guatemala en el Premundial de Concacaf

México Sub-20 golea 4-0 a Guatemala y avanza invicto en el Premundial de Concacaf 2026. La Selección Mexicana Sub-20 confirmó su dominio en la fase de grupos del Premundial de Concacaf 2026 al imponerse 4-0 a Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc, resultado con el que aseguró el primer lugar del Grupo B y mantuvo paso perfecto rumbo a la siguiente ronda del certamen.

El conjunto dirigido por Álex Diego concluyó la primera etapa con tres triunfos en igual número de partidos, nueve puntos, nueve goles anotados y ninguna anotación recibida, números que reflejan la solidez mostrada durante el torneo.

¿Cómo ocurrió la goleada de México Sub-20?

Aunque el marcador final fue amplio, el encuentro presentó dificultades para el equipo mexicano durante gran parte de la primera mitad. Guatemala apostó por un planteamiento defensivo ordenado que cerró espacios y complicó la circulación ofensiva del Tricolor en los últimos metros.

México tuvo el control de la posesión desde los primeros minutos, pero le costó transformar ese dominio en oportunidades claras. La escuadra guatemalteca resistió durante buena parte del primer tiempo y parecía encaminada a marcharse al descanso con el empate.

Sin embargo, cuando el reloj se acercaba al final de la primera mitad, apareció Diego Ramírez para romper la resistencia rival. El delantero mexicano aprovechó un servicio dentro del área y conectó un remate de cabeza que terminó en el fondo de la red, dándole al equipo nacional una ventaja importante antes del entretiempo.

Detalles confirmados sobre el rendimiento del equipo

Con el marcador a favor, México regresó al campo con mayor confianza para la segunda parte. El ritmo ofensivo aumentó y los espacios comenzaron a aparecer ante un conjunto guatemalteco que ya mostraba señales de desgaste físico.