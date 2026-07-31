La FMF evalúa propuesta de FIFA Forward Enterprise: ¿Qué implica?

La Federación Mexicana de Fútbol ha decidido tomar distancia de la postura de la Concacaf al anunciar que analizará de manera independiente la controvertida propuesta impulsada por Gianni Infantino sobre la creación de la filial comercial FIFA Forward Enterprise.

Una postura independiente frente a la iniciativa global

A diferencia de la postura de rechazo categórico asumida por la UEFA o del respaldo automático proyectado por otros organismos regionales, la dirigencia del balompié mexicano optó por la cautela. La FMF evaluará detenidamente los alcances financieros, operativos y de gobernanza que implica la apertura de los derechos comerciales a inversión privada.

Esta decisión refleja la intención de México de proteger los intereses económicos y deportivos del fútbol nacional, especialmente en el contexto posterior a la Copa del Mundo y de cara al reordenamiento de los calendarios internacionales.

Tensión en el mapa del fútbol internacional

El movimiento de la FMF ocurre en medio de una profunda fractura en la geopolítica del fútbol. Mientras la UEFA amenaza con boicotear las competencias organizadas por el máximo organismo rector si el plan no se desestima, la federación mexicana prefiere mantener una vía de diálogo abierta.

Las autoridades del fútbol en México señalaron que revisarán a fondo los términos del proyecto antes de emitir un voto o fijar una posición definitiva dentro de las asambleas extraordinarias del organismo internacional.