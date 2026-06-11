Javier Aguirre reconoce que México pudo golear a Sudáfrica en la Copa del Mundo

La Selección Mexicana comenzó su camino en la Copa del Mundo 2026 con el pie derecho y venció 2-0 a Sudáfrica este jueves en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, las sensaciones no fueron por completo positivas, pues por momentos pareció que el Tri tenía suficientes argumentos para imponerse por un marcador mucho más holgado.

El mismo técnico del combinado azteca, Javier Aguirre, fue autocrítico y reconoció que el marcador no reflejó el trámite del partido. El 'Vasco', a quien se le vio haciendo corajes en el banquillo, consideró que pudieron golear, pero no supieron capitalizar la posesión ni la superioridad numérica. "No jugamos bien la primera parte, aunque pudimos haber terminado 3-0 la primera parte".

"Era para un 3-0 y nadie hubiera dicho nada. Solo un remate de ellos, fuimos ampliamente superiores en la primera parte, pero el marcador no reflejó esto. Una al poste, el portero sacó otra, le pegamos otra para fuera y entonces nos fuimos complicando paulatinamente", añadió Aguirre en la conferencia de prensa posterior al partido.