Miguel Almirón es expulsado en la Copa del Mundo por cubrirse la boca

SANTA CLARA, California (AP) — En un hecho sin precedentes en la historia del futbol, el mediocampista paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista expulsado en una Copa del Mundo por cubrirse la boca con la mano durante una discusión con un adversario. La sanción inédita ocurrió durante el tiempo de compensación de la primera mitad en el partido de la segunda jornada del Grupo D, donde la selección de Paraguay se enfrentó a su similar de Turquía, marcando el debut oficial de las severas normativas disciplinarias de la FIFA para este torneo.

El incidente tuvo lugar específicamente en el minuto 45+3, tras una trifulca y gresca generalizada en el terreno de juego que se originó por un altercado previo entre el paraguayo Isidro Pitta y el defensor turco Merih Demiral. En medio de la tensión colectiva, Almirón, atacante de 32 años perteneciente a las filas del Atlanta United de la MLS, se aproximó al lateral derecho turco Mert Müldür. Al entablar el intercambio verbal, el jugador sudamericano optó por ocultar sus labios utilizando su mano.

Ante la acción, los futbolistas del conjunto europeo reclamaron de inmediato la infracción regulatoria, lo que provocó la intervención del cuerpo arbitral. El colegiado de la cabina del VAR, el catarí Khamis Al Marri, mandó llamar al árbitro principal del compromiso, el salvadoreño Iván Barton, para que revisara las secuencias de video en el monitor de campo. Tras constatar que el portador de la camiseta número 10 de Paraguay cubrió de forma evidente sus expresiones labiales mientras le hablaba directamente al rival, Barton aplicó el protocolo oficial, se dirigió al jugador y le mostró la tarjeta roja directa, explicando de viva voz la resolución a los asistentes en el recinto.

Detalles confirmados

La estricta medida punitiva responde a la entrada en vigor de la denominada "Ley Prestianni", una normativa aprobada por la International Football Association Board (IFAB) e implementada de manera estricta por la FIFA a partir del Mundial 2026. Esta regla busca erradicar por completo el uso de conductas antideportivas, lenguaje ofensivo, burlas o comentarios racistas camuflados en la cancha. El origen de la reforma reglamentaria se derivó de una fuerte polémica acontecida en la Liga de Campeones de la UEFA entre el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, y el brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, donde acusaciones de insultos verbales no pudieron comprobarse con total certeza debido a que las cámaras de transmisión no lograron captar los labios de los involucrados.

Consecuencias de la expulsión

Pese a jugar con un elemento menos durante todo el segundo tiempo, la escuadra sudamericana logró preservar la victoria por marcador de 1-0 gracias a una anotación tempranera de Matías Galarza conseguida en el arranque del partido. El resultado decretó de forma matemática la eliminación de la selección de Turquía de la competencia. Por su parte, Miguel Almirón, además de registrar su nombre en los anales históricos del arbitraje internacional por esta insólita infracción, tendrá que cumplir una sanción de suspensión que le impedirá participar en el tercer y definitivo compromiso de la fase de grupos con la Albirroja.