Cortes de circulación en Guadalupe por la Copa Mundial 2026

GUADALUPE, Nuevo León (AP) — Las autoridades del municipio de Guadalupe implementarán operativos especiales de movilidad y restricciones viales masivas en el perímetro del Estadio Monterrey con motivo de los partidos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La medida busca garantizar accesos controlados y seguridad para los asistentes, afectando de manera directa el tránsito vehicular de las principales avenidas adyacentes y de sectores residenciales cercanos durante las fechas programadas.

De acuerdo con las disposiciones municipales oficiales, las interrupciones y filtros vehiculares severos se activarán con una anticipación exacta de 12 horas previas al silbatazo inicial de cada encuentro deportivo, extendiéndose y permaneciendo vigentes hasta tres y cuatro horas posteriores a la conclusión de las actividades en el recinto.

Los cierres a la circulación general impactarán de forma directa tramos estratégicos y arterias de alta afluencia:

Avenida Exposición: El bloqueo se aplicará en el tramo que comprende desde la avenida Benito Juárez hacia las inmediaciones del Estadio Monterrey. El paso peatonal del puente elevado ubicado sobre esta misma avenida también quedará restringido.

Avenida Pablo Livas: Se registrarán cortes de circulación en el segmento que va desde la incorporación de la avenida Tolteca en dirección hacia el Parque La Pastora.

Avenida Las Torres: La restricción abarcará desde la intersección con la calle 5 de Mayo hasta la calle El Rebozo. Asimismo, se habilitará un esquema de circulación contraria controlada entre la calle Durangueño y la citada arteria.

Avenida Nuevo León: Quedará inhabilitada al paso general en el tramo comprendido entre la avenida La Quinta y la avenida Tolteca en ambas direcciones de circulación.

Como alternativas de traslado para los conductores de paso en la zona metropolitana, Tránsito Municipal recomendó el uso de vialidades colectoras y vías alternas secundarias que mantendrán la fluidez habitual, tales como la avenida Eloy Cavazos, la avenida General Lázaro Cárdenas y la arteria Camino Real.

Para las áreas residenciales confinadas dentro del cordón perimetral de seguridad —específicamente las colonias La Hacienda, Alameda de la Hacienda, Tolteca y La Quinta—, el Gobierno de Guadalupe estableció un programa de blindaje de accesos exclusivos mediante el uso de marbetes oficiales y códigos QR distribuidos de forma personalizada casa por casa. Personal operativo del ayuntamiento y de la Dirección de Tránsito notificó formalmente las rutas exactas de entrada y salida a los habitantes locales en reuniones informativas previas, con la finalidad de mitigar confusiones.

El calendario oficial de afectaciones viales corresponde estrictamente a los días de competencia de la justa internacional:

Domingo 14 de junio: Restricciones activadas por el partido entre las selecciones de Suecia y Túnez.

Sábado 20 de junio: Operativo especial por el encuentro de Túnez ante Japón.

Miércoles 24 de junio: Cierres programados con motivo del partido de Sudáfrica frente a la República de Corea.

Lunes 29 de junio: Dispositivo de control vial por el juego correspondiente a la ronda eliminatoria de dieciseisavos de final.

Las autoridades municipales informaron que el personal de vialidad recibió capacitación especializada para coordinar los puntos de validación, agilizar la periferia urbana y mantener el orden del tráfico exclusivamente en las jornadas señaladas, por lo que las operaciones cotidianas del resto de la demarcación continuarán con absoluta normalidad durante los días en que no se celebren eventos mundialistas.