¿Llegó la hora de Memo Ochoa? El histórico arquero podría reaparecer ante Chequia en el Mundial 2026

La clasificación de la Selección Mexicana a la siguiente ronda del Mundial 2026 podría abrir la puerta para que Guillermo Ochoa vuelva a defender el arco tricolor. Tras el triunfo por 1-0 sobre Corea del Sur, el conjunto dirigido por Javier Aguirre aseguró el primer lugar del Grupo A, lo que permitiría al cuerpo técnico realizar ajustes en el último encuentro de la fase de grupos frente a Chequia.

La Selección Mexicana asegura su lugar en el Mundial 2026

Entre las posibilidades que han generado expectativa destaca la de Ochoa, quien fue convocado para disputar su sexta Copa Mundial y ha manifestado su deseo de tener participación en el torneo.

México suma seis puntos y mantiene asegurado el liderato del sector. Incluso en caso de una derrota ante Chequia combinada con una victoria de Corea, el equipo nacional conservaría la cima del grupo debido al criterio de desempate basado en el enfrentamiento directo.

Guillermo Ochoa y su trayectoria mundialista

La figura de Ochoa ha trascendido a nivel internacional gracias a actuaciones memorables en anteriores Copas del Mundo, especialmente por sus intervenciones en Brasil 2014 y Qatar 2022. Sus atajadas lo consolidaron como uno de los futbolistas más reconocidos de la Selección Mexicana.

Aunque perdió la titularidad hace más de dos años, primero frente a Luis Malagón y después ante Raúl "Tala" Rangel, una lesión de Malagón modificó el panorama y dejó a Ochoa como la principal alternativa detrás del actual guardameta titular.

Con el pase a la siguiente ronda garantizado, Aguirre podría optar por darle participación al experimentado portero, lo que representaría un posible cierre de ciclo con el representativo nacional.

Ochoa y la historia de los porteros en el Mundial

En su historial mundialista, Ochoa acumula 11 partidos disputados, con saldo de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. Entre sus actuaciones más recordadas figuran una intervención sobre la línea ante Neymar y un penal detenido a Robert Lewandowski.

De concretarse su aparición frente a Chequia, México rompería una tendencia que se mantiene desde hace 48 años. La última vez que dos porteros tuvieron actividad en una misma edición de la Copa del Mundo fue en Argentina 1978, cuando Pilar Reyes y Pedro Soto defendieron el arco nacional.

Desde entonces, ningún entrenador ha alternado guardametas durante un mismo Mundial. En ese periodo, solo cinco porteros han ocupado la portería mexicana, siendo el propio Ochoa quien registra la mayor cantidad de participaciones mundialistas.