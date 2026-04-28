Miguel Herrera asume como director técnico del Atlante en su regreso a la Liga MX

El Atlante ya tomó una decisión clave rumbo a su esperado regreso a la Liga MX: Miguel "Piojo" Herrera será su nuevo director técnico para el torneo Apertura 2026.

El entrenador mexicano llega para encabezar el proyecto con el que los Potros de Hierro volverán al máximo circuito del fútbol mexicano, tras más de 12 años de ausencia en la Primera División.

A través de redes sociales, el club azulgrana encendió las versiones sobre el "Piojo" al publicar una imagen con la silueta del estratega y el mensaje: "Estamos trabajando", señal que prácticamente confirma su incorporación al banquillo.

La directiva del Atlante confía en la experiencia del "Piojo", quien ya conoce la institución y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol mexicano, con etapas destacadas en clubes como América y Tigres.

Su llegada tiene como objetivo darle solidez, identidad y competitividad inmediata a un equipo que enfrentará el reto de regresar a la élite después de más de una década fuera.

El plan del Atlante no se limita al ascenso: la intención es que el equipo sea competitivo desde su primera temporada en Primera División.

Miguel Herrera trabajará con un cuerpo técnico de confianza y con la misión de construir un plantel capaz no solo de pelear por la permanencia, sino también de ser protagonista en la Liga MX.

La llegada de Herrera también tiene un fuerte componente emocional, ya que el técnico mantiene un vínculo histórico con el club, tanto como exjugador como en etapas previas como estratega.

Con este movimiento, el Atlante apuesta por un proyecto que combina identidad, experiencia y ambición para marcar su regreso al máximo nivel del fútbol mexicano.