Emilio García Hernández conquista segundo lugar en Mr. Nuevo León 2025

Emilio García Hernández salió con saldo positivo de su última prueba competitiva antes del Mr. México 73, al conquistar el segundo lugar de su categoría en el Mr. Nuevo León 2025, evento celebrado el pasado fin de semana.

El nacido en Ocampo, Coahuila y monclovense adoptivo, tuvo una destacada actuación en la categoría Veteranos 55-59 años, donde exhibió un físico sólido y bien trabajado, para colocarse en el segundo puesto dentro de una cerrada competencia.

"Fue una buena prueba para medir el nivel con el que llegaré al Mr. México, evento que se realizará a partir del 3 de octubre en la capital del país. El Mr. Nuevo León me sirvió como fogueo, hubo una buena competencia", expresó García Hernández a Periódico La Voz.

Con la mira puesta en la máxima justa nacional organizada por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, el monclovense aseguró que continuará con una preparación especial, enfocada en mantener el volumen muscular, además de realizar ajustes precisos en su dieta. Su objetivo es claro: luchar por conquistar su tercer título consecutivo de Mr. México.

"Después de esto continuaré con mi entrenamiento normal para volumen y haré unos ajustes en la dieta, esperando llegar en la mejor forma posible al evento y pelear por mi tercer título en este magno evento", añadió el atleta, quien en 2023 y 2024 se proclamó Mr. México de su categoría.

La cita para García Hernández será en la división 55-59 años y más de 75 kilogramos, donde espera confirmar su dominio y experiencia sobre la tarima.

El contingente monclovense que participará en dicha justa incluye a Olaya Treviño, quien competirá en la categoría Bikini Fitness, además de Antonio Zamora, que participará en Novatos, y el veterano Elías Ferriño, quien subirá al escenario en la división de Veteranos más de 70 años.