Cefor Pachuca se impone 2-0 a Rayos Frontera en semifinal

El Cefor Pachuca avanzó al juego por el título de la categoría Infantil después de vencer a Rayos Frontera con un claro marcador de 2-0, en partido de la ronda semifinal que disputaron ayer en la cancha del Parque 1.

El duelo se tornó parejo en la parte inicial, sin embargo, los Tuzos tomaron el dominio antes del descanso de medio tiempo, con una anotación de Juan Vázquez que movió los cartones y encendió el ánimo de la porra pachuqueña.

Para la parte complementaria, los Rayos mostraron mejoría y tuvieron oportunidades para emparejar el marcador, sin embargo, les faltó contundencia. Por su parte, el Cefor Pachuca no perdonó.

Cerca del final del tiempo reglamentario, Cristian Bustos apareció para definir el triunfo. En un tiro de esquina, el espigado delantero de los Tuzos se alzó entre la marca y conectó un potente remate de cabeza para guardar el esférico en las redes, para sellar el 2-0 que le valió a los Tuzos para acceder a la final.