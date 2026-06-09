Mitoteras logran victoria emocionante sobre Cubs en Monclova

Con un rally de 5 carreras en el cierre de la sexta entrada, las Mitoteras rompieron el empate y se perfilaron a una victoria por pizarra de 13-11, para tomar ventaja sobre Cubs en la serie de playoffs por la categoría 'B' de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Natalie Nieto tuvo una destacada actuación a la ofensiva al aportar una tercia de rayitas a la cuenta del conjunto ganador, mientras que América Mercado y Luisa Salazar batearon de 4-2, lo mismo que San Juana García, quien además se apuntó el acierto tras 7 entradas de labor en el círculo de pitcheo, donde registró 9 hits y 11 carreras, dio 3 boletos y recetó 5 ponches, mientras que la derrota fue para Ana Mata.

Después de 4 entradas y media, los cartones estaban emparejados 4 carreras por lado, pero las Mitoteras se despegaron en el fondo de la quinta con un rally elaborado por América Mercado, Selene Cruz, Poleth Mederes y Luisa Salazar, para adelantarse 8-4. Sin embargo, las Cachorras respondieron en la apertura del sexto rollo con timbres de Carmen Mata, Dulce Mata, Yozelyn Viera y Cinthia de la Rosa para emparejar la pizarra de nueva cuenta.

Ya en el cierre de la sexta tanda, las Mitoteras lanzaron un ataque decisivo, con 5 anotaciones que significaron una ventaja de 13-8 que las Cubs ya no pudieron remontar, y sólo alcanzaron a descontar con anotaciones de Lesly Treviño, Ana y Carmen Mata, en una última ofensiva lanzada en el séptimo episodio.