Mitoteras arrasan con Gladiadoras: Frida Barrera brilla en el bateo

Frida Barrera tuvo una jornada perfecta en la caja de bateo al irse de 4-4 y producir seis carreras, mientras que Fernanda Martínez conectó de 4-4 y remolcó cinco anotaciones, para guiar a las Mitoteras a una contundente victoria por pizarra de 22 carreras a 4 sobre Gladiadoras, en encuentro correspondiente a la categoría B.

Las Mitoteras no tardaron en mostrar su poder ofensivo y tomaron el comando desde el primer episodio con un rally de seis carreras. En la segunda tanda ampliaron la ventaja a 10-0 con anotaciones de Fernanda Martínez, Natalie Nieto, Selene Cruz y Frida Barrera, encaminándose desde temprano hacia un triunfo sin mayores dificultades.

La escuadra dirigida por Eli Fuentes no bajó el ritmo y en el tercer rollo lanzó un ataque de cinco carreras para aumentar la distancia. Finalmente, en el cuarto capítulo, las Mitoteras sentenciaron el encuentro con un rally de siete anotaciones, que incluyó tres carreras producidas por Barrera con un triplete.

Por Gladiadoras, Azucena Escamilla descontó una anotación en el segundo episodio y Nancy Peña timbró en la tercera tanda, mientras que en el cierre de la cuarta entrada Lorena Escobedo y Dulce Rodríguez agregaron dos carreras más para hacer más decoroso el score final.

Además de brillar en la registradora, Frida Barrera cumplió una destacada labor en el círculo de pitcheo durante cuatro episodios para acreditarse el triunfo, a la vez que la derrota fue para la abridora Dulce Rodríguez, quien trabajó dos entradas antes de ser relevada por Nancy Peña.