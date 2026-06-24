Colonia Borja se corona campeón en Monclova tras emocionante final

Por tercera temporada consecutiva, el equipo de la Colonia Borja reina en la categoría 55 años y más de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino. Ayer, en una reñida final, el conjunto fronterense superó en tanda de penaltis por 3-1 al Independiente de Monclova, para mantenerse en el trono.

En cotejo que se escenificó en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, la Borja se adelantó en el marcador poco antes del descanso de medio tiempo. Jesús Montoya Muñiz fue el encargado de estrenar los cartones y adelantar a la escuadra albiceleste, cuando el cronómetro marcaba el minuto 38.

En la parte complementaria, la Borja mantuvo el dominio durante buena parte del trámite, pero el desgaste físico le cobró factura. El Independiente se lanzó al frente en busca del empate y su esfuerzo tuvo recompensa al '68, cuando Ramiro Vázquez, quien ingresó de cambio, mandó el esférico al fondo de la red y selló el 1-1 que mandó el partido al tiempo extra y posteriormente a la tanda de penaltis.

La experiencia de la Borja en la tanda de penaltis

La experiencia, el temple y la contundencia estuvo del lado de la Colonia Borja en la instancia decisiva, en la cual terminó imponiéndose con tres aciertos y una sobresaliente intervención del arquero Julio Sanmiguel Negrete. Tras el eufórico festejo del equipo y la porra fronterense, la directiva de la Liga Master-Oro-Platino hizo entrega del monumental trofeo para premiar al monarca, así como al digno subcampeón.