Monclova honra a Sebastián García con nuevo campo de tiro con arco

En reconocimiento a su destacada trayectoria y a los logros internacionales que lo han consolidado como uno de los máximos exponentes del tiro con arco en México, el nuevo campo de esta disciplina que se construye en la Unidad Deportiva "Nora Leticia Rocha" llevará el nombre del arquero Sebastián García Flores.

El anuncio fue realizado este martes por el alcalde Carlos Villarreal, quien destacó que esta distinción es un homenaje al esfuerzo, disciplina y compromiso que el joven monclovense ha demostrado a lo largo de su carrera.

"¡Honor a quien honor merece! El nuevo campo de tiro con arco que se localizará en la Unidad Deportiva ´Nora Leticia Rocha´ llevará el nombre de Sebastián García, quien es actualmente el Premio Estatal del Deporte y a lo largo de su trayectoria ha puesto en alto el nombre de Monclova, Coahuila y México", expresó el edil.

"Durante la supervisión de obra, tuvimos la oportunidad de darle personalmente esta noticia, con la certeza de que Sebastián seguirá siendo un gran ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones de tiradores con arco, impulsando el desarrollo de nuevos talentos en nuestra región", añadió.

El 2025 ha sido un año memorable para Sebastián García Flores. El juvenil monclovense conquistó la medalla de plata individual en la Copa del Mundo de Central Florida, además de obtener plata en equipos mixtos en los World Games de Chengdú, China, y bronce en equipos mixtos en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco celebrado en Gwangju, Corea del Sur. A estos logros se suman otros títulos nacionales.

Como cierre a un año extraordinario, Sebastián recibió recientemente el Premio Estatal del Deporte, máximo galardón que otorga el estado, en reconocimiento a su sobresaliente desempeño competitivo.

El nuevo campo de tiro con arco forma parte del proyecto integral de ampliación y remodelación de la Unidad Deportiva "Nora Leticia Rocha", el cual contempla también la construcción de un nuevo gimnasio que llevará el nombre de los Hermanos Rangel.