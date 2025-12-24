Academia Santos Monclova gana la final de la Súper Liga del Norte

El equipo de Jumar FC combinó un ataque implacable y una sólida defensiva para golear por 4-0 a las Panteras de Nava, con lo que se proclamó monarca en la primera edición de la Súper Liga del Norte de Coahuila.

En cotejo que se disputó el fin de semana en la cancha de la Unidad Deportiva "Nora Leticia Rocha", la escuadra monclovense ejerció una clara superioridad sobre los felinos y se encaminó al trono sin mayores dificultades.

Axel Garza fue el encargado de estrenar el marcador con un tanto al minuto 8, mientras que Iker Dávila lo secundó con una anotación al ´28, luego Dylan Morales marcó al ´40 para darle a Jumar FC una cómoda ventaja antes del descanso de medio tiempo.

En el complemento, el dominio del equipo local continuó. Gaspar Ibarra apareció al ´55 para firmar el cuarto y definitivo, dándole tintes de goleada al triunfo que le valió la corona a FC Jumar.

En otra final de la primera temporada de la Súper Liga del Norte de Coahuila, la Academia Santos Monclova se quedó con el título tras vencer por la mínima diferencia de 1-0 al equipo de Lobos CR. En un partido reñido e intenso de principio a fin, los guerreros se encontraron con un solitario tanto de Emilio Ángeles para sellar la victoria y quedarse con la corona de la categoría 2010-2011.