Monclova se destaca en Brazilian Jiu-Jitsu: Pablo Olivares y Dylan García González brillan

La bandera de México ondeó con fuerza en el certamen Brazilian Jiu-Jitsu Medellín Pro, celebrado el pasado fin de semana en Colombia, donde los representantes monclovenses lograron una actuación sobresaliente al conquistar el podio frente a competidores de talla internacional.

Uno de los grandes protagonistas de la justa fue Pablo Olivares, quien firmó una participación impecable sobre el tatami. El alumno de la Maestría en Administración y Liderazgo de la UANE dominó cada uno de sus enfrentamientos, imponiendo condiciones desde el primer combate y consiguiendo victorias por sumisión en todos sus compromisos.

La prueba más exigente llegó en la gran final, donde Olivares se encontró frente a un duro peleador brasileño. Tras una intensa batalla, el de Monclova consiguió la victoria que le otorgó el primer lugar del torneo, consolidándose como una de las figuras más destacadas del evento internacional.

Por su parte, Dylan García González también tuvo una actuación memorable al colocar en lo más alto el nombre de México. El estudiante de la Escuela de Bachilleres "Profr. Ladislao Farías Campos" se proclamó campeón en dos categorías, exhibiendo un nivel competitivo sobresaliente y dejando claro por qué es considerado una de las jóvenes promesas de esta disciplina.

Además, García González compitió en la exigente división Absoluta Juvenil Azul, donde logró quedarse con un valioso tercer lugar. En esta categoría enfrentó al campeón absoluto de la división en un combate de alta intensidad, enfrentando una desventaja física cercana a los 14 kilogramos.

En conjunto, la actuación de Pablo Olivares y Dylan García González, así como otros peleadores monclovenses de distintas categorías, confirmó el gran nivel competitivo que se practica en escuelas de Jiu-Jitsu en Monclova.