Mundial 2026: Aficionados de México y Sudáfrica llegan al Estadio

Comienza arribo de aficionados al Estadio CDMX

Aficionados que acuden a la Inauguración del Mundial y al México-Sudáfrica comenzaron a llegar al Estadio Ciudad de México.

Desde antes de las 6:00 horas inició el arribo de aficionados. Tal es el caso de Daniel, quien salió desde las 11:30 de la noche desde su hogar en León, Guanajuato. Al llegar al Estadio comentó que él y su hermano Francisco tuvieron que vender algunos electrodomésticos para acudir. Para la gente que viaja en transporte público, el servicio de Tren Ligero anunció que la Estación Estadio Azteca está fuera de operación, mientras que el resto tiene el servicio normal, pero para ingresar se requiere boleto para el partido entre México y Sudáfrica o la acreditación.

Acciones de la autoridad

En este operativo solo puede ingresar gente acreditada por FIFA, además de aficionados con entrada y residentes de las colonias aledañas que se identifiquen plenamente. Asimismo, Claudia Sheinbaum reiteró que hay 18 sedes alternas en la CDMX para que los capitalinos sigan el encuentro del Mundial 2026 en caso de que persistan los bloqueos o se decida no abrir el Zócalo al público.