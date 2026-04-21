Rafael Márquez asumirá el mando de la selección mexicana tras 2026

El futuro de la Selección Mexicana comienza a tomar forma... y tiene nombre propio: Rafael Márquez. El histórico capitán del Tri, uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol mexicano, estaría cada vez más cerca de asumir el mando del equipo nacional una vez concluya la Copa del Mundo de 2026.

De líder en la cancha a estratega en el banquillo

La transición de Márquez no es improvisada. Desde 2024 forma parte del cuerpo técnico como auxiliar de Javier Aguirre, en un movimiento que muchos interpretaron desde el inicio como un "proceso de sucesión".

Con experiencia reciente como entrenador en Europa —especialmente con el Barça Atlètic— y una carrera legendaria como futbolista, el llamado "Kaiser" ha ido acumulando herramientas para dar el salto definitivo.

El plan rumbo al 2030

Diversos reportes coinciden en que la Federación Mexicana de Futbol ya tendría definido el camino: Márquez asumiría el cargo tras el Mundial de 2026, iniciando así el nuevo ciclo rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Incluso, ya se habla de que estaría planeando su propio cuerpo técnico y observando a nuevas generaciones de jugadores, lo que refuerza la idea de que su proyecto no sería improvisado, sino parte de una estrategia a largo plazo.

Un legado que respalda la apuesta

Hablar de Márquez es hablar de historia pura del fútbol mexicano. Participó en cinco Copas del Mundo y fue capitán en todas ellas, un logro que pocos jugadores en el mundo pueden presumir.

Su liderazgo, visión de juego y experiencia internacional lo convierten en una figura natural para dirigir al Tri en una etapa donde se busca renovar la identidad del equipo.

¿Decisión tomada o aún en el aire?

Aunque el escenario parece claro, no todo está completamente definido. En el entorno del fútbol mexicano también han surgido otros nombres y posibles planes alternativos para el banquillo nacional.

Sin embargo, la realidad es que Márquez sigue siendo el candidato más sólido y el proyecto más coherente a futuro.

El inicio de una nueva era

Si se concreta su llegada, México no solo cambiaría de entrenador: iniciaría una nueva etapa basada en identidad, disciplina y visión internacional.

Porque si algo ha demostrado Rafael Márquez a lo largo de su carrera, es que sabe liderar en los momentos más importantes. Y ahora, todo apunta a que su siguiente gran reto será desde la banca... guiando al Tri hacia el futuro.