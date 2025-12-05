Guadalajara albergará el partido México-Corea del Sur en Mundial 2026

La Selección Mexicana jugará en Guadalajara el 18 de junio ante Corea del Sur en su segundo partido del Grupo A en el Mundial 2026.

Tras el sorteo que se realiza en Washington, el Tricolor de Javier Aguirre se medirá al cuadro surcoreano en el Estadio AKRON, casa de las Chivas.

Será la tercera vez que México se enfrente con Corea del Sur en los Mundiales, ya que en Francia 1998, México le ganó 3-1, mientras que en Rusia 2018, la Selección se impuso 2-1.

Guadalajara, en este caso, es la sede del Estadio AKRON, donde se jugarán 4 partidos del Mundial y por primera vez uno del Tricolor. Los demás encuentros serán el jueves 11 de junio, martes 23 (Partido 48 - Grupo K) y viernes 26 de junio (Partido 66 - Grupo H).

"Nuestro estadio está listo para recibir la FIFA Copa del Mundo 2026. Cada vez falta menos y estamos preparados para vivir este momento histórico como se debe", expresó Amaury Vergara, presidente del inmueble.

"Que este Mundial en casa nos recuerde por qué hacemos lo que hacemos: para inspirar, unir y trascender a través del fútbol", agregó.

En las Copas del Mundo anteriores, el Estadio Jalisco albergó 14 duelos, mientras que 3 juegos más se realizaron en el Estadio 3 de Marzo.

Previamente, Guadalajara recibirá el Repechaje Mundialista con la serie entre Nueva Caledonia y Jamaica, el jueves 26 de marzo. Mientras que el ganador se medirá por el boleto al Mundial ante RD del Congo, el martes 31 de marzo de 2026.