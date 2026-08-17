Santos ATF se corona campeón de Primera B en Frontera: 4-1 sobre Ángeles

Santos ATF se proclamó campeón de la categoría Primera "B" del balompié Intermunicipal de Frontera al imponerse con autoridad por 4-1 sobre Ángeles, en la gran final del Torneo Apertura 2026 disputada el domingo en la cancha del Cefare.

Ambos equipos arribaron a la gran final con la expectativa de cerrar la temporada levantando el trofeo, pero Santos ATF rápidamente tomó las riendas del encuentro y convirtió su superioridad futbolística en una ventaja clara en el marcador.

La figura ofensiva de la noche fue Santos Aguilar, quien se despachó con un doblete para encaminar a su equipo hacia la victoria. A la contundente actuación del ariete se sumaron los tantos de Ángel Aguilar y Efrén Aguilar, en una actuación que convirtió a la dinastía Aguilar en protagonista absoluta de la gran final.

Ángeles apenas logró salvar la honra con una anotación de Alex Rodríguez, pero el delantero terminó viendo la tarjeta roja tras acumular dos amonestaciones. La expulsión marcó el cierre de una tarde complicada para el conjunto angelino, pues posteriormente Rodríguez abandonó el terreno de juego lanzando insultos contra el silbante en turno.

Santos ATF, en contraste, mantuvo la concentración hasta el último minuto y terminó levantando el título con pleno mérito. El 4-1 no solo reflejó el buen momento santista, sino que también confirmó al conjunto albinegro como nuevo monarca de Primera B y protagonista del salto hacia la división superior para la siguiente temporada.