Cruz Azul Femenil respalda a sus jugadoras tras polémicas ofensas en podcast

Cruz Azul Femenil manifestó públicamente su respaldo a sus jugadoras luego de las ofensas realizadas en un podcast de YouTube, ante las cuales la institución anunció que tomará medidas para proteger a las integrantes del equipo.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el club informó que puso en marcha distintas acciones de protección y aseguró que brindará respaldo jurídico en caso de que las afectadas decidan emprender acciones legales contra quienes pudieran resultar responsables de conductas delictivas y de generar violencia.

La institución también agradeció la intervención de la Secretaría de Mujeres del ámbito federal y solicitó la participación de las autoridades competentes para atender el caso. Cruz Azul señaló que existen elementos públicos relacionados con violencia de género y violencia digital contra mujeres.

Acciones de la autoridad

Dentro de su pronunciamiento, el club destacó especialmente la situación de su directora deportiva, Mafer Pons, al considerar que existe un riesgo para las integrantes de la institución y, en particular, para ella.

Ante estos hechos, la Liga MX Femenil también fijó una postura y señaló que el futbol puede ser un espacio para la pasión, el debate y las opiniones, pero rechazó que estas expresiones deriven en violencia, discriminación o comentarios que denigren a las mujeres.

La Liga Femenil sostuvo que la crítica deportiva forma parte del futbol, pero estableció una diferencia entre esta y las expresiones violentas o denigrantes.

Impacto en la comunidad

De esta manera, tanto Cruz Azul Femenil como la Liga MX Femenil expresaron su rechazo a las conductas señaladas y respaldaron la protección de las mujeres dentro del entorno futbolístico.