Negociaciones avanzadas entre AC Milan y Bayer Leverkusen por Victor Boniface

El mercado de fichajes en Europa sigue moviéndose con intensidad y uno de los clubes que busca reforzar su delantera es el AC Milan. El conjunto italiano, ahora bajo la dirección de Massimiliano Allegri, puso sus ojos en el atacante nigeriano Victor Boniface, pieza clave en el Bayer Leverkusen y protagonista en la conquista de la Bundesliga 2023/24, será competencia de Santiago Gimenez.

De acuerdo con Fabrizio Romano, especialista en traspasos, las negociaciones entre Milan y Leverkusen están avanzadas, ya que el delantero ya habría dado el visto bueno a la propuesta de contrato presentada por los rossoneri. La operación dependería ahora únicamente del acuerdo final entre clubes, de concretarse la titularidad del atacante mexicano estaría en riesgo.

La posible llegada de Boniface a San Siro genera expectativa también en México, pues su incorporación podría significar un obstáculo para Santiago Gimenez. El delantero del Tri estaba siendo contemplado por el Milan en los últimos meses y se perfilaba como una de las opciones principales para ser el titular en la ofensiva.

Ambos jugadores tienen 23 años y condiciones similares: potencia física, capacidad de definición y buen desempeño como referencias en ataque. Sin embargo, el hecho de que el nigeriano ya haya dado luz verde a su traspaso podría modificar el panorama para Gimenez, quien aspiraba a convertirse en el nuevo referente de la delantera milanista.

Victor Boniface ha sido una de las revelaciones del fútbol alemán. En 61 partidos disputados con Bayer Leverkusen registra 32 goles y 12 asistencias, cifras que avalan su capacidad como goleador y generador de juego. Además, su fortaleza física lo convierte en un delantero ideal para el estilo de la Serie A, una liga caracterizada por la intensidad y el rigor defensivo.

De concretarse el fichaje, Milan sumaría a un atacante con experiencia internacional y con margen de crecimiento, lo que elevaría la competencia interna y pondría a prueba a cualquier otro candidato a ocupar el puesto de titular, incluido Santiago Gimenez.