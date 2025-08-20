Cristian Núñez lidera victoria de Piratas sobre Tigres del Oriente

El equipo de Piratas se aprovechó del sotanero Tigres del Oriente para ganar su primera serie de la campaña, en la Liga de Béisbol Gilberto Felán.

En duelo de la fecha 5 que se jugó en el Deportivo AHMSA, los filibusteros lanzaron un ataque tempranero para soportar un triunfo por la mínima diferencia de 6-5 en el primer encuentro del doble cartel.

Se jugaba la parte baja del primer episodio cuando los Piratas elaboraron un rally de 4 carreras a cargo de Félix Loya, Cristian Núñez, Armando Lucio y Ángel González para tomar la delantera; después, Dominic Aguirre y el mismo Loya contribuyeron en la segunda tanda con un par de anotaciones, mientras que Edgar Macías timbró en la tercera para remachar la ventaja.

En el montículo, Oswaldo Hernández salió airoso tras lanzar la ruta completa, mientras que Marco Romero se llevó el descalabro.

Posteriormente, los filibusteros consumaron la limpia con una dramática victoria por pizarra de 6-5 en el segundo juego, el cual definió Cristian Núñez con cuadrangular solitario en el cierre de la séptima entrada.

El mismo Núñez bateó de 4-2 para comandar la ofensiva de los Piratas, secundado por Armando Lucio quien disparó triple y doblete en 2 turnos; por su parte, el pitcher Andy Lucio se agenció el éxito tras relevar al abridor Félix Loya, mientras que Sebastián Alcalá sufrió el descalabro.

Con el par de triunfos conseguidos el pasado domingo, los Piratas mejoraron su récord a 4 victorias por 6 derrotas, mientras que la escuadra felina se quedó en el fondo del standing con marca de 3-7.