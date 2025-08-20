Tabla de posiciones: Necaxa y Montano Soccer líderes en la Liga Master-Oro

Con 4 triunfos en fila y con las ofensivas más certeras de la competencia, el Necaxa "C" y Montano Soccer comparten el liderato de la categoría 48 años y más, en la Liga de Fútbol Master-Oro.

Ambos equipos, invictos aún, aparecen en la primera posición de la tabla general con 12 unidades después de 4 victorias consecutivas, además de sumar 10 goles a favor. Por su parte, la escuadra necaxista tiene la mejor defensiva, la cual ha aceptado apenas 2 tantos en 4 cotejos.

Otros equipos con un inicio bastante productivo son Polonia y Colonia Obrera, los que registran 9 puntos en tercero y cuarto lugar, respectivamente, seguidos por Miravalle y Tigres Jr. con 7 unidades, mientras que Colonia Hipódromo y Aceros registran 6 unidades, cerrando momentáneamente la zona de clasificación.

Por su parte, Real San Buena aparece en el noveno puesto con 4 puntos, misma cantidad que registran Ángeles Borja y el Internacional, mientras que La Barda tiene 3 puntos, Tecos Borja sólo tiene una unidad con un empate a cambio de 3 derrotas, mientras que Brujas y Abogados han perdido todos sus encuentros y comparten el sótano de la tabla, sin sumar.

JUEGAN LA JORNADA 6

Luego de que el pasado sábado se suspendiera la actividad por lluvia, la Liga Master-Oro reanudará este fin de semana con la sexta fecha del calendario regular, en la que destaca el partido entre Necaxa "C" y Polonia a las 5:30 de la tarde en Estancias, mientras que Montano Soccer visitará a Brujas en Las Palmas, a la misma hora.

Antes de esto, Tecos Borja recibirá a Abogados en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, Miravalle y Colonia Hipódromo se medirán en el llano de la Azteca, Internacional le hará los honores a la Obrera en el Cefare, Aceros visitará a Tigres en la Unidad Deportiva "Nora Leticia Rocha", mientras que Ángeles Borja visitará al Real San Buena.